PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “PAROLE E VITA” DI AVEZZANO

IL POETA ANGELO PELLEGRINO INSIGNITO DELLA MENZIONE D’ONORE PER IL SUO LIBRO “NON APPENDERE IL CUORE AL CHIODO”

Nel pomeriggio di sabato 7 settembre, presso la Sala del Seminario Vescovile di Avezzano, si è tenuta la premiazione della 1^ Edizione del Premio Letterario Nazionale “Parole e Vita”, presieduto dalla Professoressa Valeria Di Renzo, organizzato e gestito dal C.I.F. Consultorio APS.

Angelo Pellegrino, di Avezzano, ha ricevuto la “Menzione d’Onore” per il suo Libro di Poesie “Non appendere il cuore al chiodo”, edito dalla Masciulli Edizioni.

La Menzione d’Onore è stata attribuita dalla Commissione esaminatrice, presieduta da Eugenia Tabellione, dopo un attento e scrupoloso esame che ha selezionato un gruppo di elaborati meritevoli di considerazione.

“Ho avuto l’onore e il piacere di ricevere la “Menzione d’Onore” per il mio Libro soprattutto perché è stato nell’ambito di un prestigioso Premio Letterario tenuto nella mia Città – ha dichiarato Pellegrino – ringrazio il CIF e la Commissione per il lavoro svolto e per il riconoscimento che mi è stato attribuito; ma, soprattutto, ringrazio il Consultorio per il suo impegno e le sue attività sul territorio”. Alla cerimonia di premiazione, presentata da Orietta Spera, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni comunale e provinciale, era presente anche il professor Antonio Masci, Diacono della Chiesa dei Marsi, in rappresentanza del Vescovo Massaro.