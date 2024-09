PRESENTATA LA SETTIMA STAGIONE DI PROSA INDIPENDENTE DEL TEATRO OFF DI AVEZZANO

Al via la settima stagione di prosa indipendente del Teatro OFF limits, promossa dalla compagnia Teatranti Tra Tanti e presentata venerdì scorso, all’interno dell’auditorium dell’Ufficio Attività Culturali della Regione Abruzzo.

Presenti, oltre al direttore artistico Alessandro Martorelli e alla project manager Cinzia Pace, l’Assessore del Comune di Avezzano Pierluigi Di Stefano e Pierluigi Panunzi, Vicepresidente della Fondazione Carispaq. A gran sorpresa, ha preso parte al pomeriggio, anche il Maestro Edoardo Siravo, che sarà uno dei protagonisti della stagione teatrale.

“La nuova stagione del Teatro OFF evidenzia il grande processo di crescita che sta avendo la compagnia teatrale Teatranti Tra Tanti – ha spiegato l’Assessore Di Stefano – Ogni anno si assiste ad una crescita di qualità e di numeri, con sold out e abbonati che danno sempre più fiducia alla compagnia. Il cartellone di quest’anno ha poco a che vedere con una programmazione ridotta, data la presenza di nomi di spessore del panorama teatrale e televisivo italiano cui si aggiungono anche giovani talenti che calcheranno il palco del Castello Orsini, ha aggiunto. “Il Comune sostiene la stagione e lo fa con il massimo rispetto di chi, come questi ragazzi, investe sul territorio con una grande, fresca e giovane capacità programmatica, oltre a quella di intercettare fondi, tessere rapporti con altre realtà associative, scoprire nuovi talenti e soprattutto calcare altri palcoscenici italiani con le proprie produzioni. In questo modo la nostra città cresce sia a livello culturale sia a livello sociale”, ha concluso Di Stefano.

Il direttore artistico Alessandro Martorelli, dopo la presentazione del cartellone degli spettacoli, ha, poi, ricordato che il Maestro Edoardo Siravo è, da sempre una graditissima e costante presenza per il Teatro OFF: sarà, infatti, parte, anche quest’anno, della stagione con uno spettacolo della compagnia Mauro Sturno.

“Sono molto contento di essere qui insieme agli amici del Teatro OFF – ha affermato Edoardo Siravo – Voglio e preferisco venire qui, sono stato tra i primi a prendere parte al loro progetto e quest’anno con ‘Falstaff e le allegre comari di Windsor” porteremo sul palco una commedia divertente e spiritosa, ma anche intelligente, con la regia di Carlo Emilio Lerici, figlio di Roberto, autore dello spettacolo ‘A me gli occhi, please’ con il grande Gigi Proietti. In scena saremo 13 attori, cosa non scontata, in un momento storico in cui gli spettacoli sono realizzati con pochi interpreti”.

Il cartellone composto da dieci spettacoli, realizzato dalla compagnia, in convenzione con il Comune di Avezzano e con il supporto della Regione Abruzzo e della Fondazione Carispaq, prenderà il via il 25 ottobre (ore 21) con l’anteprima di stagione, ad ingresso gratuito, con “Tutto in un tempo piccolo” con Maurizio Mattioli e Alberto Laurenti, con un omaggio a Franco Califano.

“Noi della Fondazione Carispaq cerchiamo di essere vicini alle realtà teatrali e culturali del territorio – ha commentato Pierluigi Panunzi della Fondazione Carispaq – Sicuramente un’attività in più che dovremmo intraprendere è quella di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza ad abbonarsi e a partecipare alle serate teatrali. Lo sforzo che dovremmo fare tutti è proprio quello di parlare di teatro, avvicinare le persone a queste realtà e avere momenti come questi! Spero, per il Teatro OFF, che tutte le serate della stagione siano sold out!”.

“Sono ormai diversi anni che faccio parte di questo importante progetto – ha affermato Cinzia Pace – e sono orgogliosa di constatare che, stagione dopo stagione, il pubblico aumenta, la qualità artistica e la notorietà del nostro prodotto culturale, grazie ad uno staff affiatato e competente, crescono. Doverosi i ringraziamenti all’Amministrazione comunale di Avezzano che continua a credere in noi, all’Assessorato alla Cultura della Regione Abruzzo e alla Fondazione Carispaq per l’importante sostegno alla nostra attività culturale”.

La Stagione 2024/25 proseguirà venerdì 15 novembre (ore 21) con “Falstaff e le allegre comari di Windsor” con Edoardo Siravo e la Compagnia Mauro Sturno, mentre domenica 1° dicembre (ore 18) sarà la volta dell’ironia dello spettacolo “Uscirò dalla tua vita in taxi” con Marco Cavallaro, Maddalena Rizzi, Bruno Governale e Alessandra Cavallari.

Sarà “Sciaboletta. La fuga del Re” di e con Alessandro Biasioli ad inaugurare l’anno nuovo il 10 gennaio 2025 (ore 21), prima di lasciare spazio il 1° febbraio (ore 21) a Paola Minaccioni, protagonista di “Elena, la matta” in un testo teatrale di Elisabetta Fiorito.

Il mese di marzo sarà caratterizzato, invece, da due spettacoli: venerdì 7 marzo (ore 21) andrà in scena “Tre giorni” di Federico Malvaldi e con Daniele Paoloni, Francesca Astrei, Veronica Rivolta e Renato Civello, mentre sabato 22 marzo (ore 21) sarà di scena lo spettacolo “Anna Karenina. Le donne e la passione” di Alberto Bassetti, con Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Biagio Iacovielli, Alioscia Viccaro.

Venerdì 11 aprile (ore 21), invece, sul palco del Castello Orsini “Drained (Sdrenati)” di Niccolò Sordi e con Andrea Avanzi, Valeria Barreca e Paolo Zaccaria.

Il 24 aprile (ore 21) spazio al testo vincitore del concorso “Teatro in cerca d’autore”, che sarà proclamato nel pomeriggio del 25 ottobre. “I 39 scalini”, prodotto da Teatranti Tra Tanti, concluderà la stagione 2024/25 venerdì 16 maggio 2025 (ore 21).

Dopo la presentazione gli allievi del laboratorio della compagnia teatrale hanno messo in scena il corto teatrale “Una manciata di Pallottole su Broadway”, cui è seguito un brindisi per festeggiare l’arrivo della nuova stagione invernale.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Gli abbonamenti della stagione 2024/25 del Teatro OFF sono in vendita presso il Punto informativo Largo Pomilio, ad Avezzano, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19.30. Sarà possibile acquistarli anche il 25 ottobre in occasione della serata di apertura.

Sarà sempre possibile acquistare i biglietti online su i-ticket oppure presso la libreria Ubik di Avezzano.

Costo abbonamento

– Intero: € 90,00

– Ridotto (Abbonati Teatro OFF, abbonati Stagione musicale e di prosa Teatro dei Marsi, iscritti laboratorio Teatranti Tra Tanti, diversamente abili): €70,00

– Ridotto per studenti under 25: €50,00

– Mini abbonamento 5 spettacoli: € 45,00

Costo biglietto

Intero € 13; ridotto € 10

Intero € 15; ridotto € 13 per “Falstaff e le allegre comari di Windsor” e “Elena, la matta”