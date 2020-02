PRESENTATO A CELANO IL LIBRO DI GIOVANNI DE BLASIS “IL PANE SI CONTA A BRICIOLE”

Il giorno 24 gennaio, a Celano presso la sala conferenze dell’Auditorium, è stato presentato il libro di Giovanni de Blasis. La presentazione, organizzata dall’Associazione culturale “Osvaldo Costanzi,è stata onorata da un pubblico numeroso e interessato. Dopo i saluti del Presidente dell’Associazione dott. Ilio Nino Morgante e dell’assessore alla cultura del Comune di Celano Ezio Ciciotti, si sono alternati i relatori Prof Nazzareno Fidanza e il dott. Sergio Natalia. Il dott.Eliseo Palmieri ha magistralmente coordinato i lavori presentando con dovizia di informazioni l’autore del libro e i relatori intervenuti. Il Prof. Fidanza si è soffermato sul rapporto tra Macrostoria e Microstoria e sulle relative concezioni filosofiche delle due correnti storiografiche. Dopo aver sottolineato il distacco e la diversità delle due correnti storiografiche ha messo in evidenza come il dottor De Blasis sia riuscito a compiere ciò che ha definito un vero “miracolo storiografico” consistente nella equilibrata e sapiente fusione tra le due forme storiografiche. Sergio Natalia, relatore ufficiale, ha fatto un quadro completo del libro soffermandosi sui contenuti di ciascun capitolo e soprattutto sull’ampiezza dei riferimenti bibliografici a cui l’autore ha fatto ricorso nell’elaborazione del suo lavoro. Ha poi messo in evidenza il peso formativo che il lavoro di De Blasis può avere per le nuove generazioni raccomandandone la lettura ai giovani studenti delle scuole marsicane. Il dott. De Blasis ha ringraziato i presenti per la calorosa accoglienza e dopo alcuni interessanti chiarimenti sulle ricerche d’archivio delle centinaia di lettere censurate dal regime fascista, ha informato il pubblico che il ricavato della vendita del libro è già stato destinato alla beneficenza. La dottoressa Filomena Fazi, alternandosi ai relatori, ha deliziato il pubblico con la lettura di stralci di alcune lettere scritte dai soldati nelle principali campagne della seconda guerra mondiale.