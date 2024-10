Presentazione nella Sala Irti ex Montessori del libro “Ultime Notizie dal Cervello” del professore neurologo e neuroscienziato avezzanese Paolo Bartolomeo

Un incontro assolutamente da non perdere quello che si terrà domani alle 18 nella Sala Irti, ex Montessori, di Avezzano.

Organizzato dal Comune di Avezzano, e le cui fasi organizzative sono state seguite dal consigliere comunale Nello Simonelli, sarà presentato il libro “Ultime Notizie dal Cervello, il cui autore è il professore, neurologo e neuroscienziato, Paolo Bartolomeo.

Il professor Bartolomeo è avezzanese e, dopo aver concluso gli studi scolastici nel Liceo Classico “A Torlonia” di Avezzano, si è formato a Roma come neurologo clinico e come neuroscienziato.

È direttore di ricerca all’Inserm, l’istituto francese di ricerca biomedica, e dirige il PICNIC Lab (Physiological Investigations of Clinically Normal and Impaired Cognition) presso il Paris Brain Institute, nell’ospedale Pitié-Salpêtrière a Parigi.

Il suo campo di ricerca è la neurologia cognitiva, lo studio delle basi cerebrali delle funzioni cognitive come l’attenzione, la percezione e la coscienza, in pazienti neurologici con lesioni cerebrali e in individui sani.

Questo lavoro ha rivelato la neuroanatomia strutturale e funzionale delle reti cerebrali dell’attenzione, definito i meccanismi che provocano deficit di attenzione dopo danno cerebrale e identificato le lesioni anatomiche che predicono l’evoluzione di questi deficit verso la cronicità o il recupero.

L’obiettivo a lungo termine del lavoro di Bartolomeo è quello di colmare il divario tra le neuroscienze di base e la neurologia clinica, per sviluppare strumenti utili per la gestione dei deficit cognitivi post-ictus.

È autore di più di 160 articoli su riviste internazionali a comitato di lettura e di due monografie.

Con il Professor Paolo Bartolomeo dialogherà il prof. Francesco Letta, ex docente dello stesso liceo classico “Torlonia” che ha avuto il futuro neuroscienziato avezzanese fra i suoi studenti.

Un incontro, quindi, di altissimo livello con uno studioso di levatura internazionale e che sta conducendo ricerche di grande importanza per il benessere di tutti noi, un vero e proprio orgoglio per la nostra città.