PRIMA SQUADRA MASCHILE. DALLA GERMANIA ECCO GIUSEPPE D’AMBROSIO, CENTROCAMPISTA CLASSE 2003

L’ASD Pucetta Calcio è lieta di annunciare l’approdo in gialloblù di Giuseppe D’Ambrosio. Napoletano di nascita, D’Ambrosio, classe 2003, calcisticamente ha mosso i primi passi nell’Internapoli fino all’età di 15 anni, per poi trasferirsi per motivi familiari in Germania dove ha militato nell’SG Hemer, dove ha giocato nella categoria Allievi e ha collezionato anche diverse presenze in prima squadra nel campionato di Eccellenza tedesca, dove quest’anno ho collezionato 8 presenze con 3 gol e 5 assist. Il neoacquisto gialloblù è il classico centrocampista che all’occorrenza può giocare anche mezz’ala ed esterno di difesa.

L’abbiamo raggiunto telefonicamente poco prima di salire sull’aereo che nella giornata di ieri lo ha riportato in Italia. “Penso che il calcio italiano sia il calcio più bello che ci sia” dice un entusiasta D’Ambrosio, felice di tornare in Italia: “Già solo avere la possibilità di rientrare in Patria mi ha spinto ad accettare la proposta del Pucetta Calcio. Voglio cogliere questa occasione per rimettermi in gioco e per mostrare le mie qualità, per provare a portare avanti un sogno che porto avanti sin da piccolo. Ringrazio la società per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare.”