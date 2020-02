PROBLEMATICHE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DELL’ AQUILA: “IMMOTA MANET”

di Renato Ventresca

Le segnalazioni fatte, anche a mezzo dei sottoelencati articoli, non hanno ancora sortito nessun effetto, nonostante si denoti anche un peggioramento delle singole situazioni, a dimostrazione della grande capacità di alcuni amministratori e funzionari comunali, di voler applicare, al meglio, l’ “immota manet” stampato sullo stemma del Comune dell’ Aquila.

Le segnalazioni fatte, anche a mezzo stampa, non hanno ancora sortito nessun effetto, nonostante si denoti anche un peggioramento delle singole situazioni, a dimostrazione della grande capacità di alcuni amministratori e funzionari comunali, di voler applicare, al meglio, l’ “immota manet” stampato sullo stemma del Comune dell’ Aquila.

Immota manet, letteralmente “rimane immutata”, normalmente tradotta in resta ferma, ben salda, è una locuzione latina attribuita all’umanista aquilano Salvatore Massonio che, a sua volta, la prelevò da un brano delle Georgiche di Virgilio in cui si celebra la capacità della quercia di radicarsi fortemente nel terreno e, dunque, di rimanere ferma.

Pertanto, non è certo casuale che la città dell’ Aquila, dopo ben quasi 11 anni dal terremoto, ancora non torna alla normalità.