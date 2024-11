Progettazione interni: consigli e soluzioni per massimizzare i risultati in casa

La cura degli spazi domestici rappresenta un aspetto fondamentale al giorno d’oggi. Quando si acquista o si prende una casa in affitto, del resto, si compie un investimento importante e, oltretutto, ci si assume una responsabilità non indifferente nei confronti di uno spazio che si punta a considerare come il nido in cui trovare ristoro al termine di una lunga giornata o dove prepararsi al meglio per affrontarne una nuova. È proprio sulla base di questi presupposti che sempre più persone stanno prendendo in considerazione le opzioni più disparate per l’arredo e la disposizione degli spazi, in maniera tale da rendere l’ambiente domestico una proiezione dei loro gusti personali e delle loro esigenze funzionali. Il concetto di vivibilità, infatti, è cambiato in maniera molto notevole in questi anni, lasciando spazio a numerose interpretazioni differenti. Come detto, però, l’acquisto e la personalizzazione di una casa rappresentano degli investimenti da non prendere assolutamente sottogamba. Per questo motivo e visti i numerosi fattori da prendere in considerazione per conseguire gli obiettivi sperati, abbiamo redatto questo approfondimento in cui scopriremo alcuni consigli e soluzioni utili per massimizzare i risultati in termini di progettazione e design degli interni.

Rivolgersi a un interior designer

Come si sarà potuto evincere in precedenza, l’arredo di una casa potrebbe passare attraverso una serie di step tediosi e difficili da affrontare. È proprio per questo motivo che, rivolgersi ad un professionista dell’interior design può rappresentare una soluzione ideale per poter realizzare al meglio spazi ben strutturati, funzionali e piacevoli alla vista che seguano pedissequamente i propri gusti personali. Il lavoro dell’interior designer riguarda lo studio del layout della casa, l’individuazione delle esigenze specifiche dei clienti e lo sviluppo di un progetto armonioso con cui ottimizzare al meglio gli spazi. Molti esperti, poi, si avvalgono di un team di lavoro efficiente per poter portare a compimento l’opera, con soluzioni creative e personalizzate in linea con il budget e lo stile definiti sulla carta. Più info su https://www.clmdesign.it/.

Scelta della palette di colori

In fase di progettazione, a prescindere dal contributo dei professionisti, il proprio risulta essere sempre l’impatto più significativo. È proprio per questa ragione che occorre compiere le giuste scelte per far sì che l’ambiente risulti armonioso, piacevole dal punto di vista estetico e anche confortevole sotto l’aspetto funzionale. Un aspetto importantissimo, quindi, riguarda la scelta dei colori, essendo un carattere in grado di definire in maniera profonda la percezione degli spazi. È importante definire una palette coerente e bilanciata, in modo da suscitare le giuste emozioni in funzione dello specifico ambiente, della sua destinazione d’uso e delle sue dimensioni. L’effetto della luce naturale sui colori rappresenta un ulteriore fattore da prendere in considerazione in questo frangente.

Arredi multifunzionali

Lo sfruttamento degli spazi rappresenta uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione quando si arreda una casa. Investire in mobili di alta qualità è sicuramente importante, tanto quanto poter avere a disposizione dei complementi da utilizzare in modi differenti. Stiamo parlando di arredi multifunzionali come i divani letto, i tavoli allungabili o i letti contenitore, utili ad offrire duplici soluzioni e a gestire al meglio gli spazi, specie quando questi ultimi risultano ridotti. Simili elementi permettono di utilizzare a pieno e in maniera flessibile i vari ambienti, rispondendo a diverse esigenze tipiche del quotidiano senza dover necessariamente scendere a patti con la resa estetica degli ambienti. Oltre a disporre al meglio i locali, poi, i mobili multifunzionali permettono di accedere a un maggiore spazio di archiviazione in cui poter riporre i vestiti in occasione del cambio di stagione e molti altri oggetti non di uso comune.