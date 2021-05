PROMETEO. AL VIA CORSI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO E INTERPRETE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA

Due nuovi corsi promossi dalla Prometeo, si tratta di un corso di OPERATORE SOCIO SANITARIO, figura attualmente fra le più richieste nel mercato del lavoro e uno da INTERPRETE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA una nuova qualificazione professionale per il territorio.

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE:

L’Operatore socio-sanitario (OSS), qualifica regolata dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, svolge attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. L’OSS svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semi-residenziali, in ambiente ospedaliero e nel domicilio dell’assistito, collaborando con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e/o sociale, in logica di intervento multi professionale. Le attività sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita, con particolare riguardo a i) assistenza diretta ed aiuto domestico-alberghiero; ii) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; iii) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

DURATA COMPLESSIVA: 1000 ORE

ORE DI TEORIA 550; ORE ORE TIROCINIO 450.

Il tirocinio verrà svolto presso Case di Riposo, RSA e RA, Centri diurni, Servizi di Assistenza Domiciliare, Servizi Residenziali e semiresidenziali per minori ed adulti con disabilità psicofisica.

SEDE DI SVOLGIMENTO:

Via S. Pertini,74 – 67051 Avezzano (AQ)

c/o SEDE FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO LA REGIONE ABRUZZO

REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO

– Diploma di scuola secondaria di primo grado

– Maggiore età o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale

– Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente

– I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinno-vo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno

ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno del 90% delle ore complessive del percorso formativo, al netto dei crediti formativi riconosciuti.

ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13, a seguito di esame svolto da Commissione composta a norma del citato decreto, compendiata da un esperto in materia sanitaria e un esperto in materia sociale, scelti tra funzionari o dirigenti in servizio presso le strutture organizzative regionali.

COSTO

Il costo omnicomprensivo è di € 2.000,00 rateizzabili in 10 rate mensili.

INTERPRETE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA:

L’Interprete in lingua dei segni italiana cura la traduzione, l’interpretariato e l’interpretazione in simultanea o in consecutiva dalla LIS all’italiano e viceversa, supportando l’interazione linguistico- comunicativa tra soggetto udente e sordo non udente per i contenuti semantici e simbolici.

DURATA COMPLESSIVA: 808 ORE

ORE DI TEORIA 608; ORE TIROCINIO 200.

SEDE DI SVOLGIMENTO:

Via S. Pertini,74 – 67051 Avezzano (AQ)

c/o SEDE FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO LA REGIONE ABRUZZO

REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno

ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del percorso formativo

ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13

COSTO

Il costo omnicomprensivo è di € 3.500,00 rateizzabili secondo un piano di pagamento personalizzato.