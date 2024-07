“PROMOSSO IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO DEL COMMISSARIATO DI P.S. DI ATRI”

Il Dirigente del Commissariato P.S. di Atri, Vice Questore Dr.ssa Ester FRATELLO, nel corso del Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato svoltosi nella decorsa giornata, ha ottenuto la promozione a Primo Dirigente della Polizia di Stato.

La Dr.ssa Ester Fratello, nata a Napoli il 17.11.1971, entrata in Polizia come funzionario nell’anno 2000, ha frequentato il 91° corso presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma, al termine del quale, con la qualifica di Commissario Capo, è stata assegnata, nell’anno 2001, alla Questura di Padova, inizialmente in qualità di vice dirigente l’Ufficio Immigrazione, quindi dal 2002 quale dirigente.

Durante la permanenza nella Questura di Padova, il predetto funzionario ha svolto numerose attività di docenza sulla gestione del fenomeno migratorio, quali quella presso la Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale, finalizzata alla formazione e all’aggiornamento delle Polizie Municipali della regione Veneto.

Nell’anno 2011 è stata trasferita alla Questura di Pescara, dove ha svolto le funzioni di Vice Capo di Gabinetto, Portavoce della Questura e Responsabile del Gruppo Operativo per la Sicurezza dello Stadio Adriatico.

Dal 2015 è stata trasferita, quale Dirigente, al Commissariato di P.S. di Atri (TE).

Nel corso degli anni dal 2015 ad oggi la Dr.ssa Fratello ha svolto con professionalità e brillantezza la sua funzione di autorità locale di pubblica sicurezza, divenendo un punto di riferimento per la città.

Il Questore della provincia di Teramo Carmine SORIENTE, unitamente ai funzionari e al personale, rivolge i più sinceri auguri per il meritato successo lavorativo ottenuto alla Dr.ssa Ester Fratello.