Proseguono senza sosta i numerosi appuntamenti del programma della 18.ma edizione dell’evento di solidarietà “Cordata X l’Africa” organizzato da Angelo De Nicola (capo cordata) con la collaborazione di Francesca Pompa, Sabrina Giangrande, Donella Giuliani, Luigi Cordeschi, Carlo Aquilio, Emmanuel Ntawizera e dei tanti Amici di San Basilio (impossibile citarli tutti) che in maniera del tutto volontaria si mettono a disposizione per l’ottima riuscita delle diverse attività programmate.



In mattinata il rituale appuntamento con il TOUR ESPERIENZIALE (a cura di Donella Giuliani e Angelo De Nicola) ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre “OBIETTIVO CELESTINO” , “VERSO IL CIELO-OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLIS” a cura di Antonio Gasbarrini , all’esposizione del “BREVE DEL PERDONO” (1559) nel Coro del Monastero a cura dell’archivista Alessia Di Stefano con il rituale finale del “Caffè più buono del mondo” con i dolcetti preparati dalle amorevoli Monache Benedettine Celestine (necessaria la prenotazione 0862-204470).

L’ inaugurazione dell’opera d’arte “LA MISSIONE” dell’artista Morena Antonucci,, che è stata introdotta da Sabrina Giangrande – Amici di San Basilio, la stessa ha inoltre letto una bellissima presentazione curata da Agnese Porto – Operatrice culturale, che non ha potuto presenziare all’evento per motivi di salute. All’inaugurazione, oltre al pubblico, ha partecipato anche la Madre Badessa del Monastero Sr. Assunta che ha lodevolmente apprezzato il trittico di Morena Antonucci ribadendo la fondamentale importanza, di queste iniziative di solidarietà, per la sussistenza vitale dell’intera comunità di San Basilio e delle loro Missioni umanitarie.

Nel pomeriggio, nel centro Congressi San Basilio nell’Aula Magna dell’Università dell’Aquila “Luigi Zordan” si è svolto il Secondo Summit: IL PERDONO NUTRE IL MONDO L’INTELLIGENZA DELLA PACE NELL’ERA DELLE AI; con i saluti del Rettore Edoardo Alesse e del vice sindaco Raffaele Daniele. Gli interessanti interventi sono stati introdotti da Angelo De Nicola degli Amici di San Basilio. MICHELANGELO TAGLIAFERRI – Sociologo fondatore dell’Accademia di Comunicazione LUCIANO GUALZETTI – Direttore Caritas Ambrosiana; MARINA SCIPIONE – Psicologa Psicoterapeuta, mediatrice familiare e penale, presidente del Centro Se.Ra e Centro Studi del Conflitto; FABIO PASQUALETTI – Professore Ordinario Scienze della Comunicazione Sociale Università Pontificia Salesiana;LEONARDO DE AMICIS – Direttore d’Orchestra, compositore, arrangiatore ; VALERIA POMPILI – Educatrice professionale counselor e life Designer in Forgiveness Referente Lumera Institute e MARIASTELLA GELMINI – Senatrice, Vicesegretaria e portavoce di Azione. L’evento è stato moderato da FRANCESCA POMPA – Presidente One Group Edizioni e organizzatrice dell’evento, molto apprezzato dal numeroso pubblico intervenuto.

Nel Monastero San Basilio l’esibizione del gruppo vocale e strumentale CONCENTUS SERAFINO AQUILANO diretto da Manlio Fabrizi, alla quale hanno assistito numerosi spettatori, dal titolo: “GOCCE DI PERDONO UNISCONO I POPOLI” VII Edizione, per coro, voci recitante e strumenti, pianoforte: Diana Pettinelli flauto: Marta Vitaliani, contrabbasso: Tonino Ieie percussioni: Matteo Di Carlo ricerca testi: Eulalia Caterina Rosati, musica: Manlio Fabrizi. Suggestive le parole scritte nella brochure dell’associazione musicale: “Il Perdono regalatelo ai vostri pensieri, alle vostre azioni, al vostro asinello: il corpo… Amatevi l’un l’altro. Gioite. Pregate, lodate la Vita” San Pietro Celestino V.

Al termine, nel cortile del Monastero di San Basilio, l’originale e collaudato “aperitivo celestiniano” di sensibilizzazione per la raccolta di fondi a sostegno del Monastero stesso e delle sue Missioni in Africa, a Bangui e nelle Filippine intitolate a Celestino V delle Monache Celestine Benedettine a cura di: SCHERZA COL CUOCO con più di 120 persone, alla cena di solidarietà di questa edizione, che riscuote sempre grandi consensi ed entusiasmi, ha partecipato anche la Senatrice Maria Stella Gelmini.

Il programma di oggi prevede il consueto TOUR ESPERIENZIALE (a cura di Donella Giuliani e Angelo De Nicola) ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre, con la partecipazione del cura del Rotaract Club L’Aquila; Introduce: Ludovica Carducci – Presidente Rotaract Club L’Aquila

(necessaria la prenotazione 346-8577330).oNel Monastero San Basilio stamattina alle ore 11,30 “IL TESORO DI CELESTINO” Oreficeria sacra per l’Eremita del Morrone Esposizione della collezione Fratelli Verna Piccinino di croci gemmate mai esposte.

Auditorium del Parco ore 17, la “CROCE DI CELESTINO” Cerimonia di Consegna del premio 2024 del Lions Club L’Aquila, con il patrocinio del Comune dell’Aquila e del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Conferimento del Premio a ALESSANDRO PALMERINI Saluti istituzionali, intervengono: Roberta Spaziani – Presidente Lions Club L’Aquila; Don Carmelo Pagano – Guardare il mondo con l’umiltà di Celestino V, Alessandro Palmerini I suoni di Celestino Valter Di Carlo – Scultore realizzatore della Croce Modera: Alessia Centi Pizzutilli – Giornalista. Durante la Cerimonia verrà consegnata la consueta donazione del Lions Club alle monache di clausura Benedettine Celestine del Monastero San Basilio dell’Aquila per le loro Missioni in Africa e nelle Filippine intitolate a Papa Celestino V, nell’ambito dell’iniziativa “Cordata per l’Africa”.

Monastero San Basilio ore 17,30 “IL PRIMO GIUBILEO DELLA STORIA” Evento a cura di Anteas “Vestino-Peligna” FNP Pensionati CISL L’Aquila Introduce: Giovanni Giannini – Coordinatore Territoriale FNP Pensionati CISL dell’Aquila Partecipano: Angelo De Nicola, Sabrina Giangrande e Francesca Pompa – Amici di San Basilio; Conclusioni: Vincenzo Traniello –-Segretario Interregionale FNP Pensionati CISL Abruzzo-Molise.

Nel Monastero San Basilio alle ore 19, appuntamento musicale con le “NOTE NELLA CLAUSURA” affidate ai violinisti: Fabrizio Casu, e Andrea Petricca; l’omaggio musicale è curato dell’Associazione “L’Aquila Siamo Noi”.