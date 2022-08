PROVENZANO DJ PER “AVEZZANO DANCE MUSIC EVENT”, GIOVEDÌ 11 AGOSTO DALLE 22 IN PIAZZA RISORGIMENTO

Giovedì 11 agosto Piazza Risorgimento ospiterà uno dei più grandi Dj della musica italiana. Nel cuore della città, con Dance Music Event, spazio a Provenzano DJ amatissimo dal pubblico di tutte le età, per uno spettacolo voluto dall’amministrazione comunale e proposto dalla “Iacutone Management” del Manager Vip e di Spettacolo Ivan Iacutone. Musica e divertimento assicurati con la partecipazione del magico Sandro Bit alla voce e in consolle di DJ Valeesse. Tutti in piazza, quindi, dalle 22 per un nuovo importante appuntamento del cartellone Vivi Avezzano