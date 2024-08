PROVINCIA, IL CONSIGLIERE DINO IACUTONE: “FINANZIATI IMPORTANTI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SU ISTITUTI SUPERIORI DI AVEZZANO”

A seguito del consiglio provinciale dell’Aquila, che si è tenuto nella giornata di ieri, in cui è stata approvata la variazione di bilancio, sono stati finanziati importanti interventi di adeguamento strutturale e di efficientamento energetico che riguarderanno l’Istituto A. Serpieri, il Liceo Scientifico Pollione e l’Itis E.Majorana di Avezzano.

A darne notizia è il consigliere provinciale Dino Iacutone, con delega all’edilizia scolastica per l’area marsicana, che dichiara: “Prosegue la politica degli investimenti concreti per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche della Provincia dimostrando, nel contempo, una continua e capillare attenzione alle esigenze del territorio marsicano”.

“Più di 3.000.000,00 di euro sono stati messi a disposizione di un territorio in cui la salvaguardia della formazione dei giovani è fondamentale per il loro futuro” – continua Iacutone – “È con estrema soddisfazione che ringrazio, per l’ottimo risultato raggiunto, il presidente della Provincia Angelo Caruso, i consiglieri marsicani, gli ingegneri e i presidi degli istituti che sono stati da pungolo e supporto affinché tutto questo si realizzasse” – conclude il consigliere Iacutone.

Le Amministrazioni comunali di Avezzano e Celano esprimono grande soddisfazione per i significativi finanziamenti recentemente ottenuti dalla Provincia dell’Aquila: “Questo investimento rappresenta un riconoscimento concreto delle necessità del nostro territorio e un impegno tangibile verso il miglioramento delle infrastrutture scolastiche, fondamentali per garantire ambienti di apprendimento sicuri e moderni ai nostri studenti.

Ringraziamo la Provincia dell’Aquila per l’attenzione riservata al nostro territorio e per il supporto concreto alle nostre scuole. Siamo convinti che, questi interventi, non solo contribuiranno alla sicurezza e al benessere degli studenti, ma rappresenteranno anche un importante passo avanti per lo sviluppo complessivo delle nostre città. Con questo spirito, rinnoviamo il nostro impegno a favore dell’educazione e della formazione dei giovani, consapevoli che investire nella scuola significa investire nel futuro delle nostre comunità”.