QUALITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO: WEBINAR DI CONFINDUSTRIA L’AQUILA E E-DISTRIBUZIONE A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Lo stato della qualità del servizio elettrico per le utenze industriali sarà al centro del webinar promosso da Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno e dalla società consortile Unica Energia. L’evento “Qualità del servizio elettrico. Sinergia con E-Distribuzione a supporto delle imprese”, in programma mercoledì 9 giugno 2021, alle 15.30, su piattaforma Cisco Webex, si inserisce in un ciclo di incontri di sensibilizzazione che mira a consolidare la sinergia fra Confindustria ed E-Distribuzione a supporto delle aziende locali. L’obiettivo è quello di illustrare in modo pratico ed approfondito le motivazioni tecniche che sono alla base delle anomalie dell’alimentazione elettrica, come le micro-interruzioni, buchi di tensione o altri elementi di disturbo della rete elettrica, ben noti alle imprese in quanto spesso possibile fonte di problemi e danni alla produzione industriale per assenza di immunità delle apparecchiature. Il programma prevede, alle 15,30, i saluti di Marco Fracassi, presidente Unica Energia, e Pasquale Angelini, vice presidente Confindustria L’Aquila. A seguire, gli interventi di Claudio Fiorentini, responsabile Associazioni e Stakeholders di Enel Italia e Marco Bruseschi, presidente Coordinamento Consorzi di Confindustria e, alle 16, le relazioni di Alberto Cerretti, Global Infrastructure and Networks – Engineering and Construction e Roberto Ruggiano, responsabile e-distribuzione Area Adriatica su “Qualità delle reti: servizi e canali di contatto per essere più vicini alle aziende e alle loro necessità. Qualità servizio elettrico, Investimenti, Progetti, centralità cliente. E-distribuzione e Confindustria per la power Quality”. “Confindustria ed E-Distribuzione, il gestore nazionale della rete di bassa e media tensione, nella piena conoscenza che un’elevata qualità del servizio elettrico rappresenta una condizione irrinunciabile per una solida competitività delle imprese, nel 2018 hanno siglato un accordo che ingaggia entrambi, in un’ottica di visione integrata tra cliente e distributore, ad una fattiva collaborazione e ad un ascolto continuo e propositivo verso le imprese”, ha dichiarato Angelini, “è in questa cornice che trovano dimora i contributi di questo webinar, capaci di sviluppare, con qualificati dettagli e approfondimenti, un’adeguata consapevolezza sull’importante tema della qualità del servizio elettrico, in questa storica fase di transizione energetica”. “Unica Energia da anni è al fianco delle imprese industriali nella interlocuzione con E-distribuzione, nella consapevolezza che la competitività delle imprese passa anche attraverso la qualità del servizio elettrico”, ha sottolineato il direttore di Unica Energia, Stefano Maccallini, “il webinar si inserisce in una serie di incontri con le aziende, in collaborazione con il Coordinamento Consorzi Energia di Confindustria ed E-distribuzione. Unica Energia, oltre al costante confronto con il distributore, sta promuovendo l’installazione di sistemi di protezione attiva dalle perturbazioni di rete, basati su Ups di grande potenza, che consentono, con investimenti facilmente sostenibili, di salvaguardare la continuità produttiva e la protezione totale di ogni apparecchiatura”. Per partecipare al webinar gratuito è necessario inviare una e-mail a: posta@confindustria.aq.it (tel. 0862.312769).