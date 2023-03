Quattro allievi della Zippilli-Lucidi vincono il campionato regionale del Trofeo Scacchi Scuola 2023

I bambini si sono aggiudicati il titolo di miglior squadra

del torneo maschile misto e di migliori giocatori

Nuovo traguardo per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Zippilli-Lucidi, che questa volta si sono imposti nella fase regionale Abruzzo del TSS – Trofeo Scacchi Scuola 2023, che si è tenuto ieri a Roseto degli Abruzzi.

La squadra teramana, composta dagli allievi Elisabetta Ulbar, Filippo Serrini, Costantino Ulbar e Francesco Ulbar, si è infatti aggiudicata il primo posto sia come miglior squadra del torneo maschile misto sia singolarmente come i migliori quattro giocatori.

“Un’altra soddisfazione – è il commento in merito della dirigente Lia Valeri –, che ci riempie di orgoglio perché attestato dell’impegno che i nostri allievi mettono in ogni disciplina e al quale, in questo caso, si aggiunge l’importanza riconosciuta a questo “sport per la mente””.

A gareggiare al campionato, che ha visto la partecipazione di scuole provenienti da tutto l’Abruzzo, ben 16 squadre per la categoria maschile/misto e 8 per la categoria femminile, per un totale di 96 giocatori.

I quattro teramani, dopo aver superato la fase provinciale e regionale, parteciperanno ora alle finali nazionali, che quest’anno si terranno in terra abruzzese, a Montesilvano, dal 7 al 10 maggio 2023.

“Fa piacere – conclude la Valeri – vedere questi bambini impegnati in qualcosa che non sia un videogioco, ma un’attività che insegna la riflessione e anche a mettersi alla prova con l’altro, all’accettazione del risultato della partita e al rispetto dei tempi con un’attenzione particolare alle regole e all’adozione di strategie. L’auspicio è ora che arrivino sempre più in alto: in bocca al lupo ai nostri ragazzi e grazie di portare in alto il nome del nostro istituto”.