RAGAZZA 22ENNE IN STATO DI GRAVIDANZA CADE DAL BALCONE AL SECONDO PIANO E PERDE LA VITA

Una 22enne è deceduta dopo essere precipitata dal balcone al secondo piano della sua abitazione a Brugherio, in provincia di Monza Brianza. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era incinta e si sarebbe lanciata in seguito a una lite.

Lunedì pomeriggio una giovane di 22 anni è morta in seguito a una caduta di oltre dieci metri dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di un palazzo a Brugherio. Si tratterebbe di un suicidio. I parenti della ragazza, come ricostruisce Monza Today, avrebbero raccontato agli inquirenti che la 22enne era incinta al quinto mese di gravidanza. Alcuni vicini avrebbero riferito di una lite alcuni minuti prima del folle gesto.

Le indagini sono ancora in corso e i carabinieri stanno interrogando i familiari della ragazza. È da verificare, inoltre, se in casa ci fosse qualcuno quando la 22enne si è lanciata nel vuoto. Non è esclusa alcuna ipotesi al momento, nemmeno che si sia trattato di istigazione al suicidio.