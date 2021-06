RALLENTA LA CURVA EPIDEMIOLOGICA A TRASACCO LOBENE: CHIUSURA MOSCHEA FINO A FINE MESE

Nove positività al Covid-19 negli ultimi giorni e andamento epidemiologico in netto miglioramento. Dopo lo screening gratuito effettuato su tutti i dipendenti delle aziende agricole operanti nel territorio di Trasacco, il sindaco Cesidio Lobene esprime la propria soddisfazione per le tempestive azioni messe in campo dall’amministrazione comunale che hanno arrestato sul nascere un possibile focolaio. Attualmente sono 33 i contagi accertati. Di questi, 3 sono ricoverati in ospedale.

“Negli ultimi due giorni non abbiamo avuto nuovi positività al Covid-19”, spiega il primo cittadino. “E’ una notizia incoraggiante che consente di essere fiduciosi su un rapido miglioramento della curva epidemiologica in paese. Alla campagna screening effettuata nei giorni addietro hanno partecipato 384 lavoratori, ed è proprio da qui che sono uscite le ultime 3 positività. La situazione è sotto controllo ma, per sicurezza, con ordinanza ho disposto di prorogare la chiusura della Moschea fino alla fine di giugno”, conclude Lobene.