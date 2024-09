RECENSIONE DI “QUEL GIORNO A VENEZIA”, DI MATHIAS BURATTO

Una piacevole sorpresa asseconda lo stupore con la lettura di “Quel Giorno a Venezia”, racconto scritto da un autore emergente, al secolo Mathias Buratto. L’autore costruisce sapientemente un palco emotivo sul quale fa recitare i suoi attori, che muove e conduce con la padronanza e l’abilità di uno scrittore consumato. Le emozioni si rincorrono e la lacrima è assicurata nelle pagine di questo racconto.

Non è difficile emozionarsi leggendo le (dis)avventure di Karl, il protagonista, e del povero Christian, inizialmente un giovane fuori posto che man mano assume sempre più spessore.

Quel Giorno a Venezia è un racconto da leggere tutto d’un fiato per non perdere la componente drammatica e altresì emozionante che lo scrittore farcisce in ogni parola.

Link al racconto: Quel Giorno a Venezia