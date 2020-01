RIAPERTURA CENTRO AMBULATORIALE VACCINALE

“E’ una splendida notizia e me ne compiaccio viste le battaglie che feci tempo fa nell’estate 2017 anche insieme ad altri sindaci tra cui il Dottor Angelosante, allorquando fu chiuso il centro vaccinale di Celano e di altri 8 paesi, lasciandone aperti solo 3 in Marsica dalla passata giunta D’alfonso, quando invece e’ un servizio di fondamentale

importanza soprattutto per i nostri bambini. Ringrazio dunque la direzione ASL e il consigliere Angelosante che ha perorato la causa negli interessi dell’intero territorio.”

Settimio Santilli, sindaco di Celano