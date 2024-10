RIAPERTURA DEI CAMPI DA CALCIO INTITOLATI A RICCARDO PARIS E FRANCESCO BARUFFA: UN NUOVO INIZIO PER LO SPORT A CELANO

CELANO – Si è tenuta sabato scorso, alla presenza del Sindaco della Città Settimio Santilli e di tutta l’amministrazione comunale, la cerimonia di riapertura dei campi da calcio intitolati a Riccardo Paris e Francesco Baruffa, un evento che ha riunito la comunità sportiva e le istituzioni locali in un clima di festa e condivisione. Questo evento ha visto la partecipazione di ospiti, tra cui l’On. Filippo Piccone, già parlamentare della Repubblica Italiana, il Dottor Mario Quaglieri, Assessore regionale con delega allo sport, Concezio Memmo Presidente del Comitato Regionale LND, Laura Tinari, vice presidente vicario LND calcio femminile e l’avvocato Giovanni Sorgi, consigliere federale.

L’Assessore allo Sport, Valeriano Fidanza, ha sottolineato l’importanza di avere infrastrutture sportive di qualità: “La riapertura di questi campi non rappresenta solo un ritorno al gioco, ma un tributo alla memoria di due importanti figure del nostro calcio. Questo progetto, fortemente voluto da questa amministrazione, è parte di un programma più ampio di riqualificazione degli impianti sportivi di Celano, che mira a garantire ai nostri giovani spazi adeguati per esprimersi e crescere”.

L’assessore ha aggiunto: “È in fase di ricostruzione la tribuna dello stadio Fabio Piccone e il palazzetto ha recentemente subito un’importante ristrutturazione interna ed esterna. Abbiamo anche completato un nuovo campo da calcio a 5 in parquet: un ulteriore passo verso il miglioramento delle nostre strutture”.

“Inoltre”, ha continuato Fidanza, “è in costruzione a Borgo Strada 14 il nuovo campo Don Luigi Di Summo, un campo polivalente: una struttura di ben 200 metri quadrati che contiamo di rendere fruibile già dalla prossima primavera”.

L’amministrazione comunale è costantemente impegnata nel fornire infrastrutture sportive di livello, affinché ogni giovane possa scoprire e coltivare le proprie passioni, questi sviluppi stanno contribuendo a trasformare Celano in una vera e propria cittadella dello sport: un luogo dove le nuove generazioni possono trovare opportunità di crescita e svago.

“Quella di sabato è stata una giornata di grande emozione e orgoglio per tutti noi, poiché abbiamo riaperto i campi da calcio dedicati a Riccardo Paris e Francesco Baruffa, due nomi che risuonano nel cuore della nostra comunità” – afferma il vice sindaco Piero Ianni, che continua: “Questi campi non sono solo spazi di gioco; rappresentano un luogo dove i nostri bambini e ragazzi possono crescere, imparare e divertirsi. Sono luoghi di socializzazione, di sfide e di successi, dove si possono formare legami che dureranno una vita. Vederli tornare a calcare questi terreni, con il sorriso e l’entusiasmo che solo il calcio sa regalare, è per noi una vera soddisfazione.

Riccardo e Francesco hanno dedicato le loro vite a questo sport ed oggi onoriamo la loro memoria offrendo ai giovani della nostra città l’opportunità di seguire le loro orme. È fondamentale che i nostri ragazzi abbiano accesso a strutture adeguate e, come amministratore, mi impegno a garantire che questo sia solo l’inizio. Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente le infrastrutture sportive della nostra città, affinché ogni giovane possa trovare il proprio posto nel mondo del calcio e dello sport in generale”.

“In conclusione, auguro a tutti i nostri giovani atleti una stagione ricca di successi, amicizia e divertimento. Grazie a tutti voi per il vostro sostegno e la vostra presenza. Insieme, continuiamo a far crescere la nostra comunità, un passo alla volta, un goal alla volta”.

Durante la cerimonia, sono state conferite targhe a personalità che hanno scritto la storia del calcio celanese, premiando coloro che hanno dato cuore e anima a questo sport nel corso dei decenni. Tra i premiati: Adriano Contestabile, Antonio Bonaldi, Sandro Pierleoni, Augusto Cantelmi, Angelo Pierleoni, Antonio Ciciotti, Costantino Ranieri, Felice Villa, Luigi Morgante riconosciuti dagli amministratori comunali presenti.

Hanno partecipato anche le società di calcio locali: ASD Celano Calcio, ASD Sportland Celano, Olimpia Celano Amatori, Academy Celano e Sport Center Celano a dimostrazione della vivacità e della passione sportiva che caratterizza la comunità celanese.