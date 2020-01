RICONOSCIMENTO PER IL CAMMINO DEI BRIGANTI, PREMIO CONSEGNATO DA CARLO VERDONE

Il Comune di Sante Marie è stato premiato tra i 100 ambasciatori nazionali per il cammino dei briganti. Il riconoscimento, ritirato dal sindaco, Lorenzo Berardinetti, nella sala Koch di palazzo Madama, è stato consegnato da Carlo Verdone

L’iniziativa organizzata dall’associazione Liber, presieduta da Verdiana Dell’Anna, in collaborazione con la casa editrice RDE, 100 ambasciatori nazionali è dedicata a Comuni, aziende ed enti virtuosi, impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione italiana

Soddisfatto il primo cittadino Berardinetti che insieme all’amministrazione comunale ha creduto fortemente in questo progetto diventato oggi volano per l’economia locale