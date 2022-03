Rifiuti, appello di Di Carlo (Tekneko): non buttate il pane, è un peccato

Non buttate il pane è un peccato”. A lanciare l’appello è Umberto Di Carlo, Presidente di Tekneko società che gestisce il servizio di igiene urbana in numerosi comuni dell’Abruzzo, del Lazio e della Puglia. Da anni Tekneko, parallelamente alle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, porta avanti delle campagne per ridurre gli sprechi sensibilizzando i propri utenti.

“Ogni giorno raccogliamo tonnellate di pane buttate nella frazione umida dei rifiuti”, ha commentato il Presidente Di Carlo, “a mio avviso è qualcosa di inaccettabile. Veniamo da una tradizione contadina e siamo sempre stati abituati ad apprezzare il pane che i nostri genitori portavano in tavola. Ora sapere che c’è chi invece quotidianamente lo butta nell’umido mi fa male anche perché da sempre come Tekneko puntiamo alla riduzione degli sprechi alimentari.

Basterebbe consegnarlo a una delle tante associazioni di volontariato che operano a sostegno delle persone fragili, ma anche a qualche azienda agricola per gli animali. Tutto tranne che buttarlo. Mi auguro”, ha concluso Di Carlo, “che questo mio appello venga ascoltato e che ai nostri addetti non capiterà più di vedere tra i rifiuti il pane”.