CRISI LFOUNDRY, M5S AD AVEZZANO CON SEN. DI GIROLAMO: INTERVENGA MINISTRO URSO

Questa mattina, il Movimento 5 Stelle è intervenuto con la Senatrice Gabriella Di Girolamo nella seduta straordinaria del Consiglio comunale di Avezzano sulla crisi LFoundry, confermando l’attenzione che sta ponendo fin dall’inizio, a questa vicenda occupazionale, economica e umana.

“Il Ministro competente Urso deve assumersi la responsabilità di governare una crisi che interessa lo stabilimento più importante della Provincia dell’Aquila e tra i maggiori in Abruzzo, per posti di lavoro” ha affermato la senatrice Di Girolamo, “134 licenziamenti in un clima di incertezza per il futuro di tutti i lavoratori e le lavoratrici della LFoundry, non possono essere scaricati interamente sulle spalle della Marsica, già colpita da una profonda crisi economica e occupazionale”.

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle “Avezzano-Marsica” presente in Comune con il coordinatore Massimo De Maio, l’ex consigliere regionale Giorgio Fedele e diversi attivisti, fa sapere che continuerà a seguire con la massima attenzione la crisi LFoundry, anche con il coinvolgimento dei consiglieri regionali Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, in vista della riunione che si terrà in Regione Abruzzo il prossimo 21 novembre.

“Dispiace non aver visto oggi anche i parlamentari di centrodestra che sono stati eletti con i voti della Marsica” ha concluso il rappresentante del M5S di Avezzano Marsica, “fin dal primo giorno abbiamo fatto appello ad una mobilitazione di tutto il territorio e di tutti i livelli istituzionali. È grave che proprio il livello nazionale sia stato assente. La crisi della LFoundry non può essere derubricata a problema locale. Il governo di Meloni non può abbandonare le famiglie dei nostri lavoratori e delle nostre lavoratrici al loro destino”.