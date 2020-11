RIUNIONE CON L’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE PER LE SCUOLE DI AVEZZANO

È stata esaminata, ieri, la situazione relativa agli interventi di messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica del comune di Avezzano in un incontro, convocato in videoconferenza, tra il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio ed il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Ing. Raffaele Fico, supportati dei tecnici delle rispettive strutture. Nel corso della riunione sono state affrontate le tematiche riguardanti i due interventi ancora in fase di attuazione, ovvero la conclusione della realizzazione del nuovo edificio di via Pertini e il completamento del complesso di via Puglie entro marzo 2021. Il Sindaco di Avezzano, ha rappresentato ai presenti che, per quest’ultimo intervento, è pervenuta da parte dell’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) affidataria, una segnalazione sulle difficoltà economiche riscontrate nell’esecuzione dei lavori, conseguenti alle maggiori spese derivanti dall’attuazione delle misure anticovid-19 sui luoghi di lavoro, che hanno comportato una forte riduzione della produttività in cantiere ed un aumento dei relativi costi. Per far fronte a tale situazione, e assicurare il rispetto delle tempistiche previste nella consegna delle opere, è stata richiesta la disponibilità di una integrazione al finanziamento assegnato. Nell’incontro è stata altresì espressa la necessità di finanziare la costruzione del nuovo edificio della scuola primaria “Giovanni XXIII”, per la quale è stata finanziata la progettazione. Analoghe richieste sono state manifestate per la realizzazione del nuovo edificio della scuola secondaria di primo grado, “C. Corradini”, e la realizzazione della scuola materna ed elementare in località Caruscino, così da terminare i lavori di messa in sicurezza delle scuole della città. L’Ing. Raffaele Fico ha assicurato la massima disponibilità, da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, a valutare le necessità rappresentate e individuare canali di finanziamento, complimentandosi con il Sindaco per l’egregio lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale nella realizzazione dei seguenti interventi: Scuola Media “A.Vivenza” (Ala Sud); Scuola elementare “A. Persia” in via Cairoli; Scuola Materna Paterno; Scuola elementare “Pomilio” ex San Simeo; Scuola elementare “Don Bosco”; Scuola materna “Via De Gasperi”.

“ Sono estremamente soddisfatto degli esiti di questo incontro – dichiara il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio– soprattutto, per la disponibilità e gli impegni assunti dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione nei confronti della città. Approfitto dell’occasione, infine, per annunciare che il campus scolastico di Via Fucino sarà riconsegnato il 7 gennaio 2021, approfittando delle festività natalizie per effettuare il trasloco. Auspico di poter ottenere velocemente l’integrazione del finanziamento per la scuola di via Puglie (elementari e medie) al fine di poter riconsegnare il plesso il 6 di aprile 2021, effettuando le operazioni di trasloco durante le vacanze pasquali.”.