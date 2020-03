ROBERTO SANTANGELO, VICE PRESIDENTE VICARIO IN CONSIGLIO REGIONALE: PROTEZIONE CIVILE IMPORTANTE BALUARDO CONTRO LE EMERGENZE

“E’ indiscussa l’importanza della Protezione civile in tutte le situazioni di emergenza e lo sta dimostrando ancora una volta per il ruolo di coordinamento di tutti quegli interventi utili per fronteggiare l’attuale emergenza da Codiv-19. Per questa ragione dobbiamo attuare azioni importanti per L’Aquila che è stata individuata dalla legge, varata da questo Governo regionale di centrodestra, quale sede dell’Agenzia regionale di Protezione civile.” Questa l’esortazione di Roberto Santangelo, vice presidente vicario in Consiglio regionale.

“La scelta strategica di assegnare al Capoluogo di Regione l’importante attività di gestione di tutte le attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze suggerisce di potenziare l’attuale aeroporto di Preturo (Aq), così come andrebbero individuati siti con particolari vocazioni atte alla protezione civile.”

“La nostra azione politica deve essere improntata a leggere e prevenire gli eventi, anche questi sanitari che ci hanno trovato purtroppo impreparati. Dobbiamo essere anticipatori e mettere in campo tutta la nostra expertise anche quella maturata durante i sismi che hanno colpito pesantemente l’Abruzzo.”

“Come si dice – ha concluso Santangelo – prevenire è meglio che curare e lo sanno, in modo particolare, le migliaia di medici e infermieri impegnati sul fronte del Coronavirus.”