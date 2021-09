ROSARUBRA GROUP INAUGURA UN NUOVO PUNTO VENDITA AD AVEZZANO

Nasce ad Avezzano, in Via Roma 61-65, il secondo Torri Cantine Store, per la vendita diretta di vino sfuso, bag in box e vino imbottigliato delle cantine Torri e Rosarubra.

Nonostante il periodo di difficoltà economica, sociale e sanitaria, il Gruppo Rosarubra, con a capo Riccardo Iacobone, porta avanti un importante progetto di espansione che prevede l’apertura di una rete di punti vendita strutturata sul territorio per la vendita diretta dei vini prodotti dalle cantine del Gruppo.

Con il primo negozio situato a Pescara, in Via Tiburtina Valeria 359, una delle arterie più importanti della città, l’azienda pone le basi per la presenza anche in altre zone della città e della Regione.

L’azienda crede fortemente nell’approccio con il cliente finale e nella vendita diretta dei propri vini.

Accorciare le distanze tra produttore e consumatore e instaurare un rapporto diretto e di fiducia con il cliente sono le prerogative del nuovo progetto, grazie anche alla presenza di uno staff formato in azienda ed un approccio al cliente basato su competenze specializzate.

L’immagine scelta per comunicare il nuovo brand, il volto di un contadino, rappresenta l’essenza dell’azienda ed incarna i valori che sono alla base della produzione dei vini del Gruppo: fatica, dignità, dedizione.

Valori confermati anche nella scelta dei metodi di produzione e di coltivazione utilizzati nelle tenute.

Il metodo biologico e quello biodinamico che vengono applicati rispettivamente nelle Cantine Torri (a Torano Nuovo – TE) e Rosarubra (a Pietranico – PE) rispecchiano la volontà di proteggere la terra, sostenerne la vitalità e consegnarne il patrimonio alle prossime generazioni.

Ampia l’offerta di prodotti, differenziati per tipologia e cantina che troverete nel nuovo store di Avezzano.

Della cantina Torri saranno in vendita tutte le linee in bottiglia, i comodi formati bag-in-box e vino sfuso, che sarà possibile acquistare anche portando i propri contenitori.

Della cantina Rosarubra tutte le linee in bottiglia, dalle Doc alle riserve e top di gamma.

Con una particolare attenzione per la qualità e l’eccellenza, completano l’offerta una selezione di prodotti a km 0 e tipicità locali.

E per chi non avesse tempo di recarsi fisicamente nel punto vendita, a breve sarà attivo anche il servizio di delivery con consegna a domicilio in 24/48 ore ad Avezzano e aree limotrofe.

Nello store di Avezzano, inoltre, verranno organizzati (secondo le disposizioni sanitarie e normative di sicurezza anti-Covid) una serie di appuntamenti sul mondo del vino, all’insegna del bere consapevole.

Orari di apertura: dal lunedì al sabato mattina 8.30/13.00 pomeriggio 15.30/20.00, ulteriori info tel. 0863 185 7100 e-mail: avezzano@torri.store

Per restare aggiornati su tutte le novità e sui prossimi eventi in store, segui le pagine social del punto vendita:

Pagina Facebook: facebook.com/torricantinestoreavezzano

Pagina Instagram: instagram.com/torristoreavezzano