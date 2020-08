ROSCIOLO DEI MARSI. PASSEGGIATA TRA ARTE, STORIA E NATURA, EVENTO ORGANIZZATO DAL FAI MARSICA

Nei giorni scorsi si è svolta la prima delle passeggiate estive organizzate dalla Delegazione Fai Marsica. La manifestazione, passeggiata tra arte, storia e natura si è svolta a Rosciolo dei Marsi. L’evento, svolto con tutte le norme di sicurezza imposte dal periodo, è stato un vero successo registrando un sold out. Il borgo ha ammaliato i partecipanti mentre il percorso li ha affascinati con scorci mozzafiato immersi in una natura intatta e poco conosciuta. Un ringraziamento va rivolto alla Pro loco di Rosciolo dei Marsi ed all’Associazione APS Forum Ambiente e Cultura per la preziosa collaborazione. Prossimamente sono in programma altre due passeggiate immerse nella storia e nella natura delle nostre montagne sulle orme del “Cammino dei Briganti”. Il 22 agosto sarà la volta della passeggiata Rosciolo dei Marsi-Cartore con visita al Museo degli Equi a Corvaro, il rientro prevederà una sorprendente passeggiata notturna, per ulteriori informazioni si può contattare il 370.3677319 o seguire al pagina facebook Delegazione Fai Marsica.