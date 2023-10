ROTATORIA TRA LUCO DEI MARSI E AVEZZANO, LA SINDACA DE ROSA SOLLECITA INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA

Avrebbe dovuto garantire la sicurezza stradale in un nodo cruciale per la viabilità, in realtà rappresenta una grave vulnerabilità per l’area e luogo di innumerevoli incidenti. Si tratta della rotatoria, o meglio, della “prima bozza” di una grande rotatoria tra Avezzano e Luco dei Marsi, situata nell’area del nucleo industriale, sulla quale si immettono i mezzi che transitano da e per la Vallelonga, i flussi da via Nobel e dalla Circonfucense.

“La grande rotatoria dovrebbe disciplinare i transiti tra la Sp. 22, via Nobel e la Circonfucense, strade di passaggio anche per numerosi mezzi pesanti”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “In realtà la rotatoria è attraversata di netto da una carreggiata, e spesso anche percorsa ad alta velocità. Inoltre, la visibilità, da più punti delle due semi-rotatorie risultanti, è spesso difficoltosa, per la conformazione propria dell’area. Ho inviato una comunicazione a tutti gli Organismi potenzialmente deputati a prendere contromisure, in primis il Comune di Avezzano e l’Arap Abruzzo, o a sensibilizzare chi di dovere a farlo, e mi auguro che si dia subito corso all’ultimazione dell’infrastruttura, dato che sono purtroppo numerosissimi gli incidenti in quel tratto, anche con gravi conseguenze”.