Rugby, bottino pieno per le abruzzesi in A e B. Buona prova dell’U16 Abruzzo in Campania

La domenica del rugby regala alle Belve Neroverdi la nona vittoria su dieci gare in Serie A femminile. Le ragazze abruzzesi espugnano il campi del Cus Pisa.

Vittorie anche per l’Avezzano (a Frascati) e Paganica (a Ragusa) in Serie B maschile. Entrambe le compagini mantengono secondo e terzo posto nel girone 4, dietro alla Primavera Rugby, unica rimasta imbattuta.

In attesa dell’avvio delle poule promozione e salvezza del campionato nazionale di Serie C, sono scese in campo oggi due abruzzesi nel campionato interregionale, entrambe tra le mura casalinghe: il Sulmona perde con il Rugby Perugia, L’Aquila Rugby Team si impone sullo Jesi.

Giornata amara per le abruzzesi in U18 élite. Sia Polisportiva L’Aquila che Avezzano fanno registrare due sconfitte.

A Boscotrecase (Napoli), casa degli Amatori Rugby Torre del Greco, è andata in scena la competizione interregionale U16 tra le rappresentative regionali di Campania, Abruzzo e Lazio. Buona la prova dei giovani abruzzesi (nella foto in allegato), che continuano in un percorso di crescita, formazione e confronto con i pari età di altre regioni.

Tutti i risultati della domenica dalla A alla U18, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A femminile | girone 4 | XI giornata | 26 gennaio, ore 12:30

Cus Pisa – Belve Neroverdi0-77

Campionato nazionale di Serie B | girone 4 | XI giornata | 26 gennaio, ore 14:30

Frascati RC – Avezzano Rugby 13-26

Ragusa Rugby – Polisportiva Paganica 14-73

Campionato interregionale di Serie C | IX giornata | 26 gennaio, ore 14:30

Rugby Sulmona – Rugby Perugia 5-57

L’Aquila Rugby Team – Rugby Jesi 33-28

Campionato élite U18 | XI giornata | 26 gennaio, ore 12

Partenope Rugby – Polisportiva L’Aquila 27-7

Frascati RC – Avezzano Rugby 22-21

Campionato interregionale U18 Lazio-Abruzzo | II Fase, girone C | III giornata | 26 gennaio, ore 12

Cisterna Rugby – Paganica Rugby Experience 25-37

Fiamme Oro – Adriatica RC 80-28

Campionato interregionale U18 Marche-Abruzzo | II Fase | I giornata | 26 gennaio, ore 12:30

Polisportiva Abruzzo – UR San Benedetto 50-63

Competizione interregionale U16 | Boscotrecase (Napoli) | 26 gennaio, dalle ore 11

Rappresentative regionali di Campania, Abruzzo, Lazio

Raggruppamenti regionali U14 maschile | Prima Fase | 25 gennaio, ore 16

Rugby Tortoreto – Polisportiva Paganica

Rugby Sulmona – Rugby Sambuceto

Avezzano Rugby – Polisportiva L’Aquila

Polisportiva Abruzzo – Pescara Rugby

Raggruppamenti regionali U10-U8-U6 | L’Aquila |26 gennaio, ore 10

Polisportiva L’Aquila, Amatori Teramo, Avezzano Rugby, Rugby Tortoreto, Rugby Experience (2 squadre), Polisportiva Paganica (2 squadre), I Fiori del Mare

Raggruppamenti regionali U10-U8-U6 | Sulmona | 26 gennaio, ore 10

Rugby Sulmona, Pescara Rugby, Rugby Sambuceto, Rugby Atessa (no U6)