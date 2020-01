Rugby, inizio dell’anno con vittoria per la abruzzesi. Primi verdetti in Serie C

Prima giornata del 2020 per le compagini abruzzesi in campo nei campionati nazionali e giovanili. In Serie A femminile tutto facile per le Belve Neroverdi che vanno in tripla cifra a Frascati.

Anche la Serie B maschile fa registrare una doppia vittoria: continua imbattuta la marcia dell’Avezzano Rugby, che espugna il campo della Partenope Napoli. Vittoria interna del Paganica (su Benevento): i rossoneri inseguono nel girone 4, al terzo post, proprio l’Avezzano e la Primavera.

Primi verdetti per la Serie C. Nella penultima giornata dei gironi territoriali, il Pescara vince a San Benedetto del Tronto e mette un piede nella poule promozione. Dovrà vincere la prossima settimana con l’Anconitana per poter accedere al girone promozione, dove sono già matematicamente entrate Fano e la stessa San Benedetto. Verdetto matematico per la Polisportiva Abruzzo, che perdendo in casa contro la capolista sancisce il passaggio alla poule salvezza.

Nel girone G la Polisportiva L’Aquila rimane ultima in classifica, dopo la sconfitta interna con la capolista Lazio.

I neroverdi cedono alla Capitolina in U18 élite, mentre l’Avezzano si impone sul Benevento.

Negli spareggi per l’accesso al campionato élite U16 la Polisportiva L’Aquila vince contro il Colleferro 24-0. La prossima settimana giocherà a Bari la finalissima per l’accesso al campionato élite di categoria.

Tutti i risultati della domenica, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A femminile | girone 4 | IX giornata | 12 gennaio, ore 14:30

Frascati Rugby Union – Belve Neroverdi0-107

Campionato nazionale di Serie B | girone 4 | IX giornata | 12 gennaio, ore 14:30

Polisportiva Paganica – Rugby Benevento 33-13

Partenope Rugby – Avezzano Rugby 14-26

Campionato nazionale di Serie C | girone E | IX giornata | 12 gennaio, ore 14:30

Polisportiva Abruzzo – Fano Rugby 22-62

UR San Benedetto – Pescara Rugby 14-27

Campionato nazionale di Serie C | girone G | IX giornata | 12 gennaio, ore 14:30

Polisportiva L’Aquila – SS Lazio 19-46

Campionato élite U18 | IX giornata | 12 gennaio, ore 12

Polisportiva L’Aquila – UR Capitolina 7-38

Avezzano Rugby – Rugby Benevento 36-13

Campionato interregionale U18 Lazio-Abruzzo | II Fase, girone C | I giornata | 12 gennaio, ore 12

Paganica Rugby Experience – Colleferro Rugby 19-27

Cisterna Rugby – Adriatica RC 25-23

Campionato interregionale U16 | Fase territoriale | Semifinale per accesso al campionato élite | 12 gennaio, ore 11

Polisportiva L’Aquila – Colleferro Rugby 24-0