SACERDOTE PICCHIATO IN MEZZO ALLA STRADA DA UNO SCONOSCIUTO

L’Aquila. Don Pino Del Vecchio, vice parroco della parrocchia di San Francesco d’Assisi nel popoloso quartiere di Pettino, è stato aggredito e percosso da uno sconosciuto, nel centro abitato di Fontecchio. Alla base del folle gesto ci sarebbe la ferma convinzione, da parte del picchiatore, che il sacerdote fosse l’amante di sua moglie.

Don Pino ha tentato più volte di spiegare che lui non sapeva nulla delle accuse che gli venivano rivolte, ma l’aggressore asseriva anche che il sacerdote fosse appena uscito da casa sua dove si era da poco visto con la moglie.

Il tutto è durato circa una quarantina di minuti, durante i quali il furioso aggressore avrebbe colpito più volte il sacerdote con pugni e spintoni. A nulla sono valsi i tentativi del parroco di fermare le auto che transitavano per chiedere aiuto. Don Pino, appena tornato in possesso del cellulare, ha subito lanciato l’allarme, avvisando i frati del convento di San Francesco a Castelvecchio Subequo, che lo stavano aspettando in serata. Sono intervenuti i Carabinieri di Sulmona e il 118. In ospedale è stato curato e giudicato guaribile dalle ferite in cinque giorni.

I Carabinieri , grazie anche agli indizi forniti da don Pino, avrebbero già identificato l’uomo responsabile della vile aggressione.

fonte: Abruzzoweb