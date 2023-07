SAN BENEDETTO DEI MARSI. CAMPIONATO PROVINCIALE DI TENNIS CSI

Domenica 30 luglio si è concluso il I° Campionato Provinciale CSI, Centro Sportivo Italiano Comitato di L’Aquila, di tennis svoltosi a San Benedetto dei Marsi.

Grande soddisfazione per un Campionato che alla sua prima edizione ha visto una nutrita partecipazione di atleti ed è durato ben 3 mesi, la competizione si è svolta con solo girone di andata, i primi 8 in classifica si sono qualificati per la fase finale ad eliminazione diretta.

Una combattuta finale ha visto primeggiare Marco Flammini nei confronti di Roberto Di Nicola con il punteggio di 6-4, 7-5.

Entrambi i finalisti accederanno al Campionato Regionale per poi eventualmente proseguire nella fase Nazionale che si svolgerà a Salerno dal 10 al 12 Novembre c.a.

Un caloroso ringraziamento del Presidente Luca Tarquini nei confronti della ASD Tennis Marruvium ed a tutto il suo staff per l’organizzazione e la magnifica riuscita della competizione.