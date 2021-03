SAN BENEDETTO DEI MARSI. ELARGITI PER IL COMUNE 4 MILIONI E 200 MILA EURO, SODDISFAZIONE DEL SINDACO D’ORAZIO

Sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana – serie generale n. 49 del 27 febbraio 2021 – allegato b) è stato assegnato al comune di San Benedetto Dei Marsi la straordinaria somma di € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila euro), di cui € 3.350.000,00 (Tremilioitrecentocinquantamila Euro)

per i lavori del secondo lotto della scuola di via San Cipriano (intervento 13) e € 850.000,00 (ottocentocinquantamila euro) per la progettazione e realizzazione della nuova scuola dell’infanziA “U. Sclocchi” (intervento 10).

Dalla Cittadina Di San Benedetto Dei Marsi 4.200.000 Volte Grazie All’ing. Fabrizio Curcio Capo Dipartimento Della Struttura Di Missione Casa Italia, E All’ing. Alessia Placidi, Colonna Portante Del Detto Dipartimento.

4.200.000 Volte Grazie All’ing. Raffaello FICO, Capo Dell’ufficio Speciale Della Ricostruzione Dei Comuni Del Cratere, All’ing. Francesco Mattucci, All’Arc. Nadia Marcantonio, Ing. Daniela Baliva, Arc. Roberta Grasso, Per Tutto Quello Che Hanno Fatto E Che Stanno Ancora Facendo.

Grazie Al Dipartimento Per La Programmazione E Per Il Coordinamento Delle Politiche Economiche Della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri.

Grazie Ai Nostri Dipendenti Dell’ufficio Tecnico E Ragioneria Comunale e a tutti I Collaboratori, che a vario titolo stanno portando avanti questa missione.