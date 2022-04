SAN BENEDETTO DEI MARSI. INAUGURAZIONE PARCO GIOCHI

In una settimana sono stati inaugurati due nuovi Parco Giochi a San

Benedetto dei Marsi.

Uno nelle adiacenze della centralissima Piazza Risorgimento e l’altro

all’interno del Parco della Villa comunale.

Con la cessazione dell’emergenza epidemiologica, c’è voglia di di

riaprire e di tornare all’aperto e creare nuovi scenari volti a

riscoprire la socialità e l’integrazione.

Per l’inaugurazione sono stati invitati anche i bambini del nostro

Istituto Comprensivo Fontamara ed i 20 bambini ucraini con le loro

madri, attualmente ospitati nella nostra Comunità.

I nostri alunni hanno salutato i piccoli ucraini recitando poesie e

testi letterari che invocavano la pace e li hanno accolti con un

caloroso abbraccio.

È stato un bellissimo momento di condivisione ed integrazione, con il

quale si è provato a restituire ai nostri fanciulli quella serenità

che i tempi difficili che stiamo vivendo, hanno loro tolto.

I loro sorrisi e le loro numerose bandiere della PACE hanno pienamente

ripagato tutti i nostri sforzi per realizzare questi bellissimi

progetti di riqualificazione urbana.

Altro aspetto degno di nota è che i nuovi parchi giochi, sono stati

ideati e realizzati anche per accogliere bambini diversamente abili,

per consentire un loro maggiore inserimento e coinvolgimento nella

nostra Comunità, che da sempre si è adoperata per contrastare la

marginalizzazione.

Coinvolgere, socializzare, integrare, accogliere, è questa la nuova

sfida che abbiamo voluto raccogliere e che con onore cercheremo di

portare avanti.