SAN PIO DELLE CAMERE. CROLLA EDIFICIO IN RISTRUTTURAZIONE, DUE OPERAI SOTTO LE MACERIE

Stavano lavorando in una casa in ristrutturazione, quando improvvisamente questa è crollata. Due operai , di 40 e 60 anni sono rimasti sotto le macerie, in corso le operazioni di soccorso.

Sul posto carabinieri e 118, i due hanno fatto sentire la loro voce, i soccorritori stanno rimuovendo travi e calcinacci per tirarli furi dalle macerie.

Notizia in aggiornamento.