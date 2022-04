Operaio di 48enne trovato morto in casa. è stato trovato morto nella sua abitazione. Il fatto è accaduto a san Salvo. Pietro Ialacci, questo il suo nome, viveva solo e da tempo non lo si vedeva in giro. A lanciare l’allarme alcuni conoscenti che hanno allertato i vigili del fuoco, che una volta entrati in casa hanno rinvenuto il corpo dell’uomo. Il decesso sembrerebbe essere stato causato da un malore.