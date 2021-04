SANTE MARIE. CORDOGLIO MORTE DI GIORGIO GATTI

L’amministrazione comunale di Sante Marie, con profondo cordoglio, si stringe alla famiglia del suo cittadino onorario Giorgio Gatti per la prematura scomparsa.

Gatti, baritono di fama internazionale di Poggio a Caiano, si è spento ieri all’età di 72 anni all’ospedale Policlinico di Roma.

Sposato con la nota pianista e clavicembalista Maria Teresa Conti, originaria di Sante Marie, nel 1997 era stato insignito del riconoscimento di cittadino onorario di Sante Marie per il suo profondo legame con il paese.

Sempre disponibile, cordiale e curioso degli usi e costumi di Sante Marie amava trascorrere diversi mesi, soprattutto in estate, nella sua abitazione nel centro storico del paese da dove spesso lo si sentiva esibirsi insieme alla sua amata moglie.

Tante sono state le occasioni in cui Gatti ha messo la sua professionalità a servizio del paese, soprattutto in occasione del concerto Ail dedicato a Piero D’Eramo nato proprio grazie alla sua collaborazione. “Era il 1997 quando in consiglio comunale di Sante Marie gli conferimmo la cittadinanza onoraria”, ha commentato il sindaco Lorenzo Berardinetti, “il baritono Giorgio Gatti era un amico di Sante Marie.

Un grande professionista, una persona socievole, sempre disponibile e cordiale con tutti. Oggi con grande tristezza saluto un amico che ci ha lasciato. Ti ricorderemo sempre con grande affetto”. Gatti riposerà a Sante Marie nella tomba di famiglia.

La data dei funerali non è stata ancora fissata.