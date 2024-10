Sante Marie si prepara alla 51esima edizione della Sagra della Castagna: tra enogastronomia, natura e solidarietà

La storica Sagra della Castagna di Sante Marie, giunta alla sua cinquantunesima edizione, è pronta a prendere il via con un programma ricco di eventi che celebra il patrimonio enogastronomico, naturalistico e culturale dell’Abruzzo. L’appuntamento, in calendario per venerdì primo novembre, sabato 2 e domenica 3, richiamerà come ogni anno migliaia di visitatori da tutto il centro Italia, che raggiungeranno il cuore della Marsica per godere di un’esperienza unica immersi nella natura e nel folclore locale. Organizzata dalla Pro Loco di Sante Marie in collaborazione con il Comune e numerose associazioni locali, la sagra è uno degli eventi più longevi e apprezzati di tutto l’Abruzzo.

“Siamo davvero entusiasti di accogliere anche quest’anno tutti coloro che parteciperanno alla Sagra della Castagna, un evento che rappresenta l’anima del nostro paese e il legame profondo con le nostre tradizioni”, dichiara il presidente della Pro Loco, Emanuele Ermili, “abbiamo preparato un programma che valorizza il territorio e coinvolge tutte le realtà locali, con una proposta pensata per famiglie, appassionati di natura e buongustai”.

Programma e attività

La manifestazione prenderà il via venerdì primo novembre con la celebrazione della Santa Messa alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore, officiata da monsignor Giovanni Massaro, vescovo dei Marsi. Al termine, il taglio del nastro darà ufficialmente il via alla festa, con l’apertura del villaggio della Castagna che si snoderà lungo il centro storico di Sante Marie, dove i visitatori potranno passeggiare tra gli stand di artigianato locale e gastronomia.

Per tutta la durata della manifestazione, saranno organizzate passeggiate tra i castagneti che permetteranno di immergersi nella bellezza della riserva naturale Grotte di Luppa, con partenza alle ore 10 (info e prenotazioni al numero 339/7731850). Gli itinerari naturalistici condurranno i partecipanti alla grande panchina, offrendo una vista unica sui paesaggi circostanti.

Il Villaggio della Castagna sarà dotato di aree di sosta per auto e camper negli ingressi principali del paese e navette gratuite condurranno i visitatori fino a piazza Aldo Moro. Nel villaggio saranno presenti stand dedicati ai prodotti a base di castagne, osterie, punti ristoro con specialità tradizionali e un’area interamente ai piatti senza glutine per gli amici celiaci. Gli ospiti potranno inoltre visitare le cantine storiche, riaperte per l’occasione e adibite a caratteristici punti di ristoro.

Un’importante novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza dei ragazzi dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo, che si occuperanno delle visite guidate al Museo del Brigantaggio e all’esposizione di radio d’epoca a Palazzo Colelli, un’occasione imperdibile per riscoprire la storia del territorio attraverso il suo patrimonio culturale.

Spazio alla solidarietà

Accanto alle attività tradizionali, la sagra ospiterà uno spazio dedicato all’Anffas, dove saranno messe in vendita sciarpe realizzate dai volontari. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della casa-famiglia “Dopo di Noi” di Tagliacozzo, un progetto di grande valore per il sostegno delle persone con disabilità.

“La Sagra della Castagna rappresenta un momento di unione per tutta la comunità di Sante Marie”, afferma il sindaco Lorenzo Berardinetti, “oltre alla promozione del nostro territorio e delle sue bellezze, siamo felici di avere con noi i ragazzi dell’Argoli che metteranno a disposizione degli ospiti tutta la loro professionalità e di poter contribuire a iniziative sociali come quella promossa dall’Anffas, grazie alla generosità dei volontari e dei visitatori che decideranno di supportare questo progetto. Un grazie va al nostro vescovo Massaro che sarà con noi per il via all’evento, alla Pro Loco e a tutte le associazioni di Sante Marie. Grazie a loro tutto questo sarà ancora una volta possibile”.

Divertimento per tutte le età

La festa sarà animata da Paul Jockey con Radio Castagna, trasmessa in diretta su Radio Monte Velino, e spettacoli itineranti di mangiafuoco, menestrelli e animatori per i più piccoli, accompagnati dalla musica della Street Band Smilf. Come da tradizione, il ballo della Pupazza alle 18:45 aprirà le serate dedicate alla musica e alla gastronomia locale.

Un’area dedicata ai bambini permetterà anche ai più piccoli di vivere momenti di gioco e divertimento all’interno del villaggio. Sabato e domenica si replicheranno le attività e il programma giornaliero, con l’opportunità di pranzare e cenare nei punti ristoro allestiti lungo il percorso e di partecipare alle passeggiate nei castagneti.

L’invito è aperto a tutti, per riscoprire il gusto autentico dell’Abruzzo e vivere un fine settimana all’insegna della tradizione e della convivialità.