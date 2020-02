SASSI DAL CAVALCAVIA, COLPITA L’AUTO CON GLI ATTORI STEFANO FRESI E ALESSANDRO BENVENUTI, INDAGINI DELLA POLIZIA STRADALE

La Polizia Stradale ha iniziato le indagini per tentare di risalire ai responsabili del lancio di sassi dal cavalcavia di San Pelino (Avezzano), avvenuto la notte scorsa.

Una brutta vicenda, un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi, un’azione sciagurata compiuta da irresponsabili che hanno messo a repentaglio la vita degli automobilisti, è che ha visto come protagonisti a loro malgrado gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti, che stavano tornando a Roma dopo un’esibizione in un teatro in provincia di Chieti.

Fresi e Benvenuti, mentre stavano transitando sulla A 25, all’altezza del cavalcavia di San Pelino sono stati colpiti da un sasso che ha sfondato il parabrezza dell’auto.

I due, sono riusciti a raggiungere l’area di servizio dei Magliano dei Marsi, da dove hanno potuto chiamare i soccorsi.