Scaglia bottiglie di vetro, portato in Questura

Ha lanciato bottiglie di vetro contro i passanti e le auto in sosta, ma è stato prontamente bloccato dalle Volanti della Questura. Il fatto è accaduto alle ore 01:20 di oggi in via Misticoni ed ha visto come protagonista un uomo di 36 anni, che ha scagliato, senza motivo, bottiglie in vetro, raccolte dai gestini dei rifiuti, contro auto in sosta ed alcune persone presenti in strada, così come è stato segnalato alla Sala Operativa da un cittadino.

Il segnalante, in particolare, mentre passeggiava con la famiglia, ha notato il giovane lanciare le bottiglie, la sua attenzione si sarebbe poi spostata verso il nucleo familiare, contro il quale il 36enne ha lanciato una bottiglia che, solo grazie alla prontezza dell’uomo che l’ha intercettata, sono state evitate conseguenza più gravi.

La bottiglia, infatti, avrebbe potuto colpire la bambina trasportata nel passeggino. Dopo aver segnalato quanto accaduto, due pattuglie sono immediatamente intervenute ed hanno individuato e fermato l’uomo in evidente stato di ebbrezza.

L’intervento degli agenti ha infatti scongiurato che il 36enne potesse colpire e ferire altri passati. L’uomo accompagnato negli uffici della Questura, dove è stato compiutamente identificato, dopo ulteriori accertamenti, proseguiti nella giornata odierna, è stato denunciato per il reato di lesioni aggravate, getto di cose pericolose nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza manifesta, come previsto dall’art. 688 del Codice penale.