SCHIANTO CONTRO AUTO IN SOSTA, TRAUMA CRANICO PER UN BIMBO DI 5 ANNI

Civitaquana. Nel tardo pomeriggio di oggi in contrada Vicenne, una donna di 36 anni, mentre era alla guida della sua utilitaria, si è schiantata contro un’auto in sosta. Ancora da chiarire le cause. A bordo della sua Volkswagen Up c’era anche il figlio di 5 anni che, anche se regolarmente legato con i dispositivi di sicurezza, ha riportato un trauma cranico, motivo per cui è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Pescara. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Anche la madre ha necessitato di cure. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri

foto: Il Pescara

fonte: Il Pescara