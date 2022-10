SCOMPARSA MARIA TERESA LETTA IL CORDOGLIO “DONNE IN RETE”

Apprendiamo con cordoglio la scomparsa della Professoressa Maria Teresa Letta.

Insignita, negli anni, delle più alte onorificenze per il suo operato in CRI, lascia in noi il ricordo e l’alto esempio di una personalità granitica e perspicace, preparata e di grande disponibilità e sensibilità verso i temi della violenza di genere.

Nel 2019 ci onorò della Sua presenza per un Convegno organizzato a Collarmele dalla nostra Sara D’Agostino, un evento di sensibilizzazione rivolto ai ragazzi e alle ragazze per i quali ha sempre speso il Suo impegno e il Suo prezioso tempo.

È stata e sarà per noi un esempio e uno sprone.

A tutti i suoi cari e al personale del Codice Rosso va la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze.

#donneinrete.