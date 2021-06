Un grave incidente mortale si è verificato ad Abbadia di Naro in provincia di Pesaro-Urbino nel comune di Cagli. Un 42enne poliziotto ,che viaggiava insieme alla moglie (sul sellino posteriore) si è scontrato con un’auto ed è stato sbalzato ,violentemente, sull’asfalto morendo sul colpo. Purtroppo, è rimasta ferita gravemente anche la consorte. La donna è stata portata in Ancona in gravi condizioni.