SCOPPITO, NON CE L’HA FATTA IL 47ENNE CADUTO DA UN TETTO

Un uomo di 47 anni è morto per i gravi traumi riportati a seguito della caduta da un tetto nella popolosa frazione di Santa Dorotea. Al momento, non si conosce l’esatta dinamica dell’accaduto: i Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto con 118 ed elisoccorso, stanno ascoltando i familiari per ricostruire la dinamica della caduta. A quanto si apprende, l’uomo stata effettuando dei lavori. Trasportato immediatamente in ospedale, il 47enne è morto poco dopo il ricovero all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.