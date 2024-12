scopri i migliori Panettoni d’Abruzzo con la guida gratuita di Gironi Divini, ecco come scaricarla

È disponibile per il download gratuito sul sito ufficiale www.gironidivini.it la nuova guida “Panettoni d’Abruzzo”, dedicata ai migliori panettoni artigianali della regione. Una risorsa imperdibile per chi desidera scoprire e gustare le autentiche eccellenze dolciarie delle festività natalizie.

La guida è stata presentata nei giorni scorsi nella splendida cornice di Piazza Duomo all’Aquila, durante la terza Fiera Internazionale del Tartufo. Il team di Gironi Divini, capitanato dal noto critico enogastronomico Franco Santini, ha svelato questo prezioso manuale che celebra tradizione, innovazione e maestria artigianale.

Tra i momenti più emozionanti della presentazione, la premiazione dei migliori panettoni artigianali d’Abruzzo:

Ferretti Sweets Factory di Mosciano Sant’Angelo (TE) – Miglior Panettone Tradizionale

Il Bignè Bar-Pasticceria di Avezzano (AQ) – Miglior Panettone Tradizionale con Glassa

L’Oasi Gelateria-Pasticceria di Ortona (CH) – Miglior Panettone Creativo

Førma Bakery dell’Aquila – Miglior Panettone al Cioccolato

“Il panettone artigianale è molto più di un dolce – è una perfetta sintesi di tecnica, passione e creatività” ha dichiarato Franco Santini. “La guida Panettoni d’Abruzzo non è solo un riconoscimento per i migliori maestri pasticceri, ma un omaggio alle eccellenze della nostra terra e una risorsa per il consumatore, che può scoprire il mondo dei panettoni artigianali, dalla ricetta alla selezione delle materie prime”.

Non perdere l’opportunità di immergerti nel racconto di sapori, cultura e tradizione. Scarica gratuitamente la guida e lasciati ispirare dalle eccellenze dolciarie d’Abruzzo per un Natale all’insegna del gusto e della qualità.

Scarica la guida ora su https://gironidivini.it/panettoni-dabruzzo/