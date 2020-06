SCOSSA DI TERREMOTO IN MOLISE DI MAGNITUDO 3.5: SENTITA ANCHE IN ABRUZZO

Un terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata ,questa sera, in Molise nella provincia di Campobasso. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 3 chilometri a Sud-Est del Comune di Montecilfone. Il sisma, fa sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è stato registrato alle 18.21 ed ha avuto un ipocentro a 18 chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione sia in provincia di Campobasso che in quelle, vicine, di Foggia e Chieti, anche se in maniera meno netta rispetto ad altri terremoti più superficiali. Dalle prime testimonianze, il sisma è stato avvertito con un tremolio simile a quello del passaggio di un mezzo pesante. Non si hanno, al momento, notizie di danni a cose o persone.