Una nuova iniziativa da parte della SSD ORTIGIA sta per prendere il via.

Infatti dai giorni 03/08/22 e 04/08/22 ci sara’l’open day presso l’impianto sportivo comunale per le iscrizioni della scuola calcio,settore giovanile.

Lo staff tecnico sarà composto da:

Istruttori qualificati UEFA B CONI FIGC

E laureati in scienze motorie.