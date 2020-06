SCUOLE AL CENTRO A LUCO DEI MARSI: AL COMUNE MARSICANO NUOVI FONDI DAL MIUR

A scuola in sicurezza a Luco dei Marsi, nuovo sistema antincendio anche per la scuola “E. De Amicis”. L’Amministrazione di Luco dei Marsi, unica nella Marsica e con altri 33 comuni nell’intero Abruzzo, incassa l’ammissione al finanziamento ministeriale per un importo di 63mila euro – su un totale complessivo di 70mila euro, di cui 7mila cofinanziati dal Comune – che permetterà di dotare la struttura che ospita la scuola primaria del sistema antincendio, già realizzato, grazie ad altri fondi ottenuti, per la scuola secondaria “I. Silone”.

Un progetto di ampio respiro, quello avviato dall’Amministrazione guidata dalla sindaca De Rosa, che prevede il rinnovamento totale del patrimonio di edilizia scolastica, con l’adeguamento sismico delle strutture esistenti, l’efficientamento energetico e la trasformazione degli spazi per garantire agli alunni massima sicurezza ma anche pieno comfort e fruibilità delle strutture.

“Sono risultati che ci danno soddisfazione e ripagano gli sforzi costanti per centrare gli obiettivi”, sottolinea la sindaca Marivera De Rosa. “Nello specifico, la situazione di emergenza che abbiamo dovuto fronteggiare non ci ha reso certo le cose più semplici, ma fa ancor più prezioso questo riconoscimento, frutto della sinergia tra amministratori e tecnici, e dell’impegno, per noi prioritario, a tutelare il diritto dei bambini di apprendere e di crescere in scuole sicure, belle, accoglienti e funzionali, così come saranno al termine degli imponenti lavori in corso”.