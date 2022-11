Seconda edizione di “Celano Classica”

Torna la rassegna musicale dell’A.C.M Banda città di Celano.

Dal 6 novembre 2022 al 26 febbraio 2023 sei appuntamenti daranno vita alla seconda edizione della rassegna musicale “Celano Classica”, evento organizzato dall’A.C.M Banda Città di Celano in collaborazione con l’associazione culturale “Harmonia Novissima” di Avezzano e l’“Associazione libera delle Arti” di Montesilvano.

Dei sei concerti tre saranno tenuti dall’orchestra Colibrì Ensemble. Proprio loro apriranno la rassegna domenica 6 novembre con “Beeth’ Up to nine ”, uno spettacolo ispirato alle serie TV che oltre all’orchestra vedrà protagonisti anche degli attori che porteranno in scena la vita di Beethoven. L’orchestra eseguirà la sinfonia n. 1 in do maggiore op.21 e la sinfonia n. 2 in re maggiore op.36.

Ci saranno poi tre concerti cameristici tenuti da: “Sablier Duo”, “Amiternum Ensemble” e “Quintetto a plettro Anedda”, i tre concerti si svolgeranno rispettivamente nella Chiesa della Madonnina, nella Chiesa di San Francesco e in quella di San Rocco e saranno organizzati in collaborazione con le Confraternite storiche di Celano. L’obiettivo di questi eventi è anche quello di valorizzare i luoghi storici e di culto della Città di Celano e sottolineare l’importanza della sinergia tra le associazioni presenti nel territorio.

Dopo il successo della prima edizione è tanto l’entusiasmo che ci accompagna nell’attesa della seconda, l’A.C.M Banda Città di Celano è un’associazione che ha da sempre come proprio faro la valorizzazione del territorio attraverso la cultura della Musica.