SERVIZIO PORTA A PORTA DI ALIMENTI A PREZZO INGROSSO, L’INIZIATIVA DELL’IMPRENDITORE VALENTE

Un servizio porta a porta, destinato soprattutto agli abitanti dei centri più piccoli della marsica, di vendita con pressi all’ingrosso di beni di prima necessità, come pasta, pane e pizza prodotti da forno latte a lunga conservazione, prodotti di scatolame.

L’iniziativa è stata di un imprenditore marsicano, Alessandro Valente il quale, insieme a due imprenditori che si occupano di ristorazione, ha voluto creare un servizio per dare una mano a quanti, a causa delle restrizioni previste dal decreto sul COVID-19, hanno difficoltà a raggiungere i negozi.

“D’accordo con due persone che lavorano in un ristorante di Avezzano e che al momento sono fermi a causa di questa emergenza ,dopo che personalmente mi sono velocizzato per ottenere le varie autorizzazioni e grazie anche al mio commercialista che si è adoperato per far sì che anche la burocrazia stesse apposto ,il 1° di aprile partirà questo servizio di porta a porta di alimenti a prezzo ingrosso, su tutti i paesi della marsica”, ha spiegato Valente. “Nel caso di fabbisogno, potremo anche garantire il servizio senza il pagamento immediato della merce. In modo tale che almeno l’ indispensabile non manchi sulle tavole delle persone. Abbiamo creato questo servizio consapevoli che i soldi possono aspettare ma la fame no”