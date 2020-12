SETTIMANA DELLO SCREENING CELANO 2766 I TEST EFFETTUATI SULLA POPOLAZIONE

148 persone si sono sottoposte al test antigenico oggi a Celano, nessuno di loro è risultato positivo al test antigenico.





Il TOTALE delle persone che hanno eseguito il test ad oggi è quindi di 2.766 di cui 7 persone in TOTALE sono risultate positive e sono attualmente in isolamento domiciliare.

DOMANI e DOMENICA si potrà fare il test antigenico dalle ore 09 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 nelle seguenti sedi:

1 circolo bocciofilo in via della Torre, dietro i campi da tennis;

2 auditorium E. Fermi in via P.Santilli;

3 ex plesso scolastico a Borgo Strada 14;

4 piazza Santa Maria Valleverde, struttura dove viene svolta la catechesi

Sono gli ultimi 2 giorni in cui tutti possono fare il test.

Avremo avuto alla fine 9 giorni per fare il test gratuitamente e in diverse sedi strategiche della città dove si è distinta la massima professionalità, competenza e cordialità da parte di volontari sanitari encomiabili ed eccelsi.

“ Ieri ci sono stati 993 morti in Italia”, ha ricordato il Sindaco Settimio Santilli il che significa che il virus è ancora potentissimo e micidiale. Non perdiamo in questi ultimi 2 giorni l’occasione per trascorrere almeno un Natale sereno in famiglia. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri cari.